ЕС не признал победу Асада на выборах в Сирии
Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь одержал Башар Асад.
Эти выборы «не являются ни свободными, ни честными», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне.
По словам Борреля, эти выборы не принесут ничего в урегулировании конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом.
О победе Асада объявили в ночь на 28 мая. По официальным данным, он набрал 95,1% голосов избирателей. Сами выборы состоялись 26 мая.
Выборы состоялись на подконтрольной Асаду территории Сирии, в которой уже более десяти лет идет гражданская война.
55-летний Башар Асад руководит Сирией с 2000 года. До него страной управлял его отец Хафез Асад, бывший президентом Сирии с 1971 года.
Новости по теме
Победу на выборах президента Сирии с 95,1% голосов избирателей одержал действующий глава государства Башар Асад
Впервые за 50 лет за пост главы государства наряду с представителем семьи Асадов поборются еще два кандидата – Махер Хаджар и Хасан аль-Нури.
В Сирии впервые пройдут альтернативные президентские выборы. Их фаворит — нынешний глава государства. О том, что Башар Асад начал предвыборную гонку, официально было объявлено 28 апреля.