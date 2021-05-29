Экс-глава Службы внешней разведки Украины погиб во время отдыха в Египте
По предварительной информации, Виктор Гвоздь вместе с женой находились на отдыхе и занимались дайвингом.
После погружения Гвоздь не смог выплыть. Его нашли спасатели и на берегу и оперативно доставили в больницу.
Медики констатировали смерть.
Гвоздю было 62 года.
Напомним, Гвоздь был назначен главой СВР в феврале 2014 года. Он был уволен указом Петра Порошенко 29 апреля 2016 года.
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