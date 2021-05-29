ФЛП разрешили заниматься гостиничным бизнесом

Власть рассчитывает создать благоприятные условия для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличения популярности внутреннего туризма.

В Украине физическим лицам – предпринимателям разрешили предоставлять гостиничные услуги. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О туризме» относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг», который парламент принял 29 апреля. Об этом в пятницу, 28 мая сообщила пресс-служба президента.

«Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам – предпринимателям предоставлять гостиничные услуги», – говорится в сообщении.

Кроме того, документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях и т.п.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет министров Украины.

«Закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу», – отмечается в сообщении.

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