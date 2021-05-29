Каждая пятая школьница пропускает занятия из-за невозможности приобрести средства менструальной гигиены
В рамках кампании, посвященной дню менструальной гигиены, было бесплатно распространено 200 тыс. гигиенических прокладок среди девушек и женщин со сложными жизненными обстоятельствами в 17 регионах Украины.
Каждая пятая школьница пропускает занятия из-за невозможности приобрести средства менструальной гигиены, что в свою очередь, становится поводом для стигматизации и булинга. Об этом в пятницу, 28 мая, пишет Интерфакс-Украина.
Об этом идет речь в исследовании, проведенном в рамках глобальной инициативы Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) совместно с Департаментом молодежи и спорта КГГА и Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи ко Дню менструальной гигиены.
«У нас есть данные, что 3,5 млн семей получили субсидию, это говорит о том, что люди живут не очень хорошо материально, они тратят деньги на еду, но не тратят деньги на другие вещи, в том числе прокладки относятся к тем расходам, на которые не тратят деньги. В результате 20% девочек не могут купить себе прокладки, многие из-за этого пропускают занятия в школах», – сказала агентству глава представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине Ярослава Лопатина.
Также, агентство приводит слова врача гинеколога-эндокринолога Виктории Бурго, которая подчеркивает, что «менструации и ПМС часто становятся поводом для булинга, особенно в мужских коллективах».
«Оказывается, что сегодня далеко не все могут купить себе гигиенические прокладки. Мы говорим не только о девочках, но и о женщинах репродуктивного возраста, по каким-то причинам не имеющих возможности приобрести средства менструальной гигиены», – сказала она.
Бурго отметила, что и «когда нет возможности достать прокладки, девушки пользуются тем, что имеют под рукой: салфетками, газетами, туалетной бумагой, носками или вообще ничем».
День менструального гигиены – ежегодный международный мероприятие, отмечается 28 мая, начиная с 2014 года. Целью мероприятия является привлечение внимания мирового сообщества к проблеме менструальной гигиены и осуществления просветительской работы, которая дает возможность девушкам-подросткам и женщинам репродуктивного возраста полноценно участвовать в жизни общества, сохранять собственное здоровье и независимость.
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