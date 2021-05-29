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16:15 29 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине изменят закон о предотвращении коррупции

Владимир Зеленский настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предложил ряд изменений в закон.

Президент Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон О предотвращении коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 29 мая.

Так, президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования. Он предлагает такие изменения в закон:

  • четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.
  • восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.
  • уточнить положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО.
  • ввести обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.
  • восстановить обязательную полную проверку деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.
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Тэги: коррупция, закон, зеленсикй, редакция
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