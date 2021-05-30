В Туркменистане объявили 40-дневный траур в связи со смертью отца президента
18 мая в возрасте 88 лет скончался Мяликгулы Бердымухамедов. В течение 40 дней после его смерти в стране продлится траур.
Также будет действовать правило – руководители государственных учреждений и частных предприятий обязаны брить головы и носить тюбетейку.
После смерти отца президент в течение семи дней не появлялся на публике и телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.
Мяликгулы Бердымухамедов был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.
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