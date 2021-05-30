Украинская экономика начала восстанавливаться после эпидемии

В первые четыре месяца 2021 года в Украине свидетельствуют о том, что экономика начала восстанавливаться после кризиса.

«В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы», – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против четырех месяцев 2020 года). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

По его словам, финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года – одни из лучших за последние пять лет.

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