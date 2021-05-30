Россию лишат чемпионата мира по стрельбе

Из-за санкций WADA Россия в течение двух лет не имеет права проводить чемпионаты мира.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) перенести в другую страну чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в России, чтобы обеспечить выполнение санкций в отношении российского спорта.

На данный момент ISSF занимается поиском альтернативного места проведения для мирового первенства, которое запланировано на период с 14 по 31 августа 2022 года.

Согласно наложенным на Россию санкциям WADA, которые частично поддержал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), страна в течение двух лет не имеет права проводить турниры калибра чемпионата мира. Постановление предписывает профильным федерациям лишать Россию чемпионатов до декабря 2022 года, «если это не будет юридически или практически невозможно сделать».

«Хотя мы по-прежнему разочарованы тем, что не все рекомендуемые нами санкции были одобрены CAS, мы продолжим следить за полным выполнением решений суда», – заявили в WADA.

Федерация спортивной стрельбы разослала письма входящим в организацию национальным ассоциациям, в которых содержится требование WADA и вопрос, смогут ли они принять у себя чемпионата мира в эти или любые альтернативные даты в 2022 году.

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