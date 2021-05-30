Евросоюз предложил США объединится против России – Bloomberg
ЕС предлагаете Вашингтону «тесно консультироваться и сотрудничать» против России из-за ее «негативного поведения».
Евросоюз предложил США объединить усилия в противодействии России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон.
«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности», – цитирует агентство текст проекта документа.
В нем также предлагается «тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю».
Саммит позволит Европе и США «подтвердить твердую приверженность порядку, основанному на международному правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и безопасности ради более демократического, справедливого, спокойного и безопасного мира», – говорится в проекте заявления.
Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять «нажиму» России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.
Саммит ЕС – США запланирован на 15 июня в Брюсселе, за ним должна последовать женевская американо-российская встреча на высшем уровне.
Новости по теме
В сети высмеяли реакцию россиян на военный парад в Киеве ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие военные США.
Вашингтон собирается нанести ядерный удар по России, а заодно и Китаю, предварительно убив политических лидеров обоих государств, считает доктор Пол Крэйг Робертс.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ.