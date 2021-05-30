Офисные стулья на колесиках и без: что лучше выбрать в каталоге Маркет Мебели

Специализированной мебелью для офисных работников сейчас мало кого удивишь, причем с каждым годом ассортимент увеличивается, позволяя каждому покупателю найти идеальную модель для себя, посетителей или персонала.

Специализированной мебелью для офисных работников сейчас мало кого удивишь, причем с каждым годом ассортимент увеличивается, позволяя каждому покупателю найти идеальную модель для себя, посетителей или персонала. Особенно тщательно клиенты онлайн- и офлайн-магазинов подбирают стулья в офис, которые отличаются по множеству параметров: габаритам, особенностям дизайна, материалам, цене, бренду, функциональным возможностям и т.д. Одним из немаловажных критериев подбора является наличие колес. Они являются дополнительными элементами и есть не во всех изделиях, так что будущим владельцам или работодателям нужно понять, стоит ли тратить на них деньги, ведь такая опция увеличивает стоимость мебели.

Изначально заметим, что выгоднее будет купить офисный стул в интернет-магазине, где выбор больше, цены ниже, к тому же есть вся необходимая информация о товарах. В Украине в топ продавцов стабильно попадает Маркет Мебели, и именно на примере предлагаемых компанией изделий мы определили положительные и отрицательные свойства стульев с колесами и без. Надеемся, что представленная ниже информация поможет вам принять правильное решение и обустроить рабочее место своей мечты.

Стулья в офис на колесиках: плюсы и минусы

Преимущественно изделия на колесах относят к категории компьютерных стульев, но это не значит, что их нельзя использовать тем, кто работает с документами, чертежами или клиентами. Все зависит от специфики деятельности, например, если приходится в течение дня постоянно перемещаться по помещению, такой офисный стул экономит силы и время, обеспечивая своему владельцу максимальную мобильность. Сидеть на нем комфортно и при необходимости можно зафиксировать в нужном положении. Из других преимуществ можно отметить:

эргономичную конструкцию, гарантирующую высокую работоспособность;

сокращение времени на выполнение текущих задач;

возможность параллельной работы на нескольких рабочих поверхностях без вставания с места;

наличие интегрированных регулировок высоты, положения спинки и других параметров (при этом габариты таких изделий, как правило, стандартные);

вариативность дизайнерских решений – даже самый придирчивый покупатель сможет найти отличный вариант в пределах своего бюджета.

Однако чтобы ощутить на личном опыте перечисленные плюсы стульев на роликах, нужно покупать высококачественную мебель, иначе механизм быстро выйдет из строя. Еще один существенный нюанс – такие модели не лучший выбор для помещений с коврами, так как могут примять ворс, оставляя заметные вмятины. К тому же они на 10-15% дороже аналогов без колес.

Аргументы за и против покупки офисных стульев без колесиков

Если для персонала компании маневренность и мобильность не в приоритете, то клиентам или партнерам, прибывшим на переговоры, будет вполне удобно на обычных стульях с неподвижными ножками. Они не менее комфортные и при удачном выборе модификации не вызывают мышечного перенапряжения, но при этом радуют демократичной стоимостью. Их чаще всего выбирают для обустройства приемных, переговорных кабинетов и конференц-залов, причем есть даже соединенные конструкции с сиденьями на 4-6 и более человек. Купить стул офисный без колес – отличная идея, поскольку:

у них небольшой вес;

надежность конструкции обеспечивает длительный период эксплуатации;

ножки прорезиненные во многих моделях, так что устойчивость положения гарантирована;

внешний вид можно легко подобрать с учетом стилистики и цветовой гаммы помещения;

компактные габариты делают их незаменимыми в небольших офисах.

Подводим итоги

Решая, какой лучше купить офисный стул – на колесиках или без, нужно ориентироваться на следующие моменты:

в каком помещении он будет стоять;

кто и как часто будет на нем сидеть;

какой вид напольного покрытия в помещении;

какие размеры офиса и сколько в нем работает людей;

сколько денег вы готовы потратить на новую мебель.

Преимущества и недостатки есть у обоих вариантов, поэтому ваша задача – понять, какой из них больше соответствует индивидуальным требованиям. Независимо от того, имеет стул офисный колесики или нет, у него должна быть анатомическая спинка, регулировка высоты (необязательно, но желательно), достаточно глубокое и широкое сиденье, а также обивка из износостойкого и прочного материала. Найти товары, обладающие перечисленными особенностями, можно в каталоге интернет-магазина Маркет Мебели. Выполняя заказы оптовых и розничных клиентов из разных уголков Украины, компания завоевала репутацию надежного поставщика с выгодными ценами, оперативной доставкой со складов в Киеве и в Днепре, а также внимательным отношением к каждому покупателю.