Как будут украинцы отдыхать в июне
В июне украинцев ждет два нерабочих понедельника — 21 и 28 числа.
Выходной 21 июня связан с тем, что в воскресенье, 20 июня, отмечается праздник Троицы, который является в Украине государственным. Поэтому нерабочий день переносится на понедельник.
Еще один государственный праздник — День Конституции — отмечается 28 июня. Этот день также будет нерабочим.
Таким образом в июне дважды будут длинные выходные — 19, 20 и 21 числа, а также 26, 27 и 28 числа.
Всего нерабочих дней в июне будет 10. Это 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 числа.
Новости по теме
В воскресенье, 7 июня, христиане восточного обряда отмечают праздник Святой Троицы. Праздник отмечают ежегодно на 50 день после Пасхи, поэтому его также называют Пятидесятницей.
28 июня в Украине отмечают День Конституции.
В 2019 году празднование Троицы приходится на 16 июня – пятидесятый день после Пасхи.