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19:00 30 Мая 2021 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Как будут украинцы отдыхать в июне

В июне украинцев ждет два нерабочих понедельника — 21 и 28 числа.

Выходной 21 июня связан с тем, что в воскресенье, 20 июня, отмечается праздник Троицы, который является в Украине государственным. Поэтому нерабочий день переносится на понедельник.

Еще один государственный праздник — День Конституции — отмечается 28 июня. Этот день также будет нерабочим.

Таким образом в июне дважды будут длинные выходные — 19, 20 и 21 числа, а также 26, 27 и 28 числа.

Всего нерабочих дней в июне будет 10. Это 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 числа.

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Тэги: Троица, День Конституции, выходные в июне
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