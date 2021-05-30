Байден рассказал, что скажет Путину на встрече

«Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права людей».

Президент США Джо Байден во время саммита в Женеве поднимет в разговоре с Путиным вопрос нарушений прав человека. Он намерен предупредить российского президента, что Вашингтон не будет закрывать глаза на действия Кремля.

Об этом президент США заявил в ходе своего выступления на ежегодной службе в День поминовения, передает Белый дом. «Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я дам ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права», — указал Байден, добавив, что уже обсуждал тему защиты прав человека во время недавнего телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином, и это была «очень длинная» беседа.

Первая встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Эту информацию официально подтвердили в Кремле и Белом доме.

Белый дом уже отправил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с российским коллегой.

Президент США Джо Байден собирается поднять на встрече с Путиным в Женеве 16 июня вопросы Украины и Беларуси.

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