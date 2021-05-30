Докатились: роликовые коньки помогли лондонцам пережить локдаун

Катание становится бюджетным способом справиться с одиночеством и экзистенциальной тоской.

В Лондоне взлетели продажи роликовых коньков. Роллеры объединяются в городские сообщества и занимают теннисные корты и парковки. А катание становится бюджетным способом справиться с одиночеством и экзистенциальной тоской.

London rolling

Лондон и его окраины переживают настоящий бум роллеров. В передышках между локдаунами многие британцы встали на роликовые коньки. Увлечение стало настолько популярным, что спрос на коньки превысил предложение.

За последние 12 месяцев продажи роликов выросли на 500, а кое-где и на все 800%. Соседи начали объединяться в районные сообщества, требуя от властей выделить дорожки для катания.

Сейчас роллеры собираются где придется: на теннисных кортах или парковках, откуда их нередко просят уйти. «Катание дарит тебе свободу. Это как полет навстречу ветру», — говорит 40-летняя Шез Блейк, одна из героинь фоторепортажа The Guardian. Как и другие роллеры, она признается, что катание помогает улучшить психическое здоровье и побороть одиночество, от которого многие страдали на карантине.

Источник: