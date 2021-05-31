В Таиланде погиб посол Украины
30 мая на 45-м году жизни умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Точные причины смерти устанавливаются.
«Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», – написал в Twitter президент Владимир Зеленский.
Бешта скончался на курорте Ко-Липе в провинции Сатун.
Судмедэксперты провели предварительное вскрытие трупа, следов вмешательства не выявили. В полиции провинции Сатун заявили, что «признаков нападения не было». Точные причины смерти устанавливаются.
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