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00:21 31 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Таиланде погиб посол Украины

30 мая на 45-м году жизни умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Точные причины смерти устанавливаются.

«Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», – написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

Бешта скончался на курорте Ко-Липе в провинции Сатун.

Судмедэксперты провели предварительное вскрытие трупа, следов вмешательства не выявили. В полиции провинции Сатун заявили, что «признаков нападения не было». Точные причины смерти устанавливаются.

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Тэги: посол, Таиланд
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