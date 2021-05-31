В честь украинского ученого назвали планету
Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя.
Как сообщил в Facebook ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения известного украинского ученого Ивана Пулюя.
Иван Пулюй – украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист и переводчик. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения.
Работал в области молекулярной физики, электротехники, исследовал электрические разряды в газах, свойства и природу рентгеновских лучей. В 1882 году изобрел фосфоресцентную лампу, предшественницу рентгеновской.
Владел более чем 10 языками. Перевел учебники по геометрии и физике для украинских гимназий, молитвенник на украинский язык. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким перевел на украинский язык Библию, разрабатывал основы концепции национального образования, работал над словарем украинской технической терминологии.
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