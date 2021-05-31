Актер, сыгравший Тарзана, погиб в авиакатастрофе

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета. По какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.

Прославившийся ролями в телесериалах «Тарзан», «Спасатели Малибу» и «Конан» американский киноактер 58-летний Джозеф Лара и его супруга погибли в авиакатастрофе. Их самолет рухнул в озеро в штате Теннесси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Небольшой самолет Cessna C501 в субботу упал в озеро на севере штата, погибли семь человек», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

Спасательные службы округа Резерфорд объявили их всех погибшими. Было найдено тело одного из пассажиров самолета.

Как уточнили власти, в числе погибших был Лара, а также его супруга Гвен Шамблин. Она была известным в США диетологом.

Тэги: актер, авиакатастрофа