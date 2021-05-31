Актер, сыгравший Тарзана, погиб в авиакатастрофе
Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета. По какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.
Прославившийся ролями в телесериалах «Тарзан», «Спасатели Малибу» и «Конан» американский киноактер 58-летний Джозеф Лара и его супруга погибли в авиакатастрофе. Их самолет рухнул в озеро в штате Теннесси. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
«Небольшой самолет Cessna C501 в субботу упал в озеро на севере штата, погибли семь человек», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.
Спасательные службы округа Резерфорд объявили их всех погибшими. Было найдено тело одного из пассажиров самолета.
Как уточнили власти, в числе погибших был Лара, а также его супруга Гвен Шамблин. Она была известным в США диетологом.
Новости по теме
ГБР после восьми месяцев расследования обнародовало записи переговоров экипажа Ан-26 за момент до катастрофы.
Во время оглашения победителя в номинации «Лучшая мужская роль» актер мирно спал дома. Позже он записал видеообращение с благодарностью.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Ирана по катастрофе самолета в январе 2020 года.