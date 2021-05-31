США возобновят санкции против Беларуси

Под рестрикции попадут в том числе компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал.

Министерство финансов США подтвердило, что с третьего июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Агентство отмечает, что под санкции, в том числе, попадут «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок»

После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.

Среди компаний, на которые распространялись санкции – «Белнефтехим» и его американское представительство, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», Белорусский нефтяной торговый дом.

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