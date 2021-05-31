В РФ будут наращивать военные силы на границе с Украиной
Минобороны РФ намерено создать новые военные соединения для «ответа» НАТО. В новые подразделения поставят современное вооружение и технику.
В России планируют в течение текущего года создать около 20 новых военных соединений и частей у своих западных границ для «противостояния» НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает в понедельник, 31 мая, РИА Новости.
Шойгу отметил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые «наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ».
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», – заявил министр.
В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия. Также будут проводиться военные учения.
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