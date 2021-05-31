Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК.

Власти Китая объявили сегодня в понедельник, 31 мая, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК.

Как считают власти, новое разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, учитывая быстро стареющее население.

Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Сначала госполитика была сконцентрирована на распространении средств контрацепции и пропаганде поздних браков, но позднее власти страны начали политику прямого ограничения рождаемости. С 1979 года в КНР начала действовать политика «одна семья — один ребенок»: за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.

Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику «одна семья — один ребенок» отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.

Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых — увеличиваться, что грозило быстрым увеличением социальных расходов. Пекинский медицинский институт «Сехэ» и Китайская ассоциация по охране здоровья пожилых людей прогнозировали, что к 2026 году Китай станет «страной со стареющим обществом», где население в возрасте 65 лет и старше будет составлять более 14% от общей численности населения.

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