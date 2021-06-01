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00:46 01 Июня 2021 0 Комментарии
Сборная Украины стала вице-чемпионом мира по аэробике
В Баку завершился чемпионат мира по спортивной аэробике. Россия стала победителем командного зачета состязаний.
Вице-чемпионом мира в степ-аэробике стала сборная Украины, которую представляли Анастасия Литвин, Александра Мохорт, Дарья Гуцалюк, Юлия Самойленко, Илона Шелест, Дарья Субботина, Анна Тимченко и Екатерина Черкез.
В активе украинцев второе место в дисциплине «аеростеп» и две лицензии в видах программы «тройки» и «группы».
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Тэги: аэробика
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