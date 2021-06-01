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08:53 01 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Защитник «Челси» и его дед вошли в историю Лиги чемпионов

Маркос Алонсо и Маркос Алонсо Имас стали первыми в истории дедом и внуком, которые выиграли престижный клубный европейский турнир.

Маркос Алонсо стал в этом сезоне победителем турнира в составе «Челси».

Маркос Алонсо Имас был игроком мадридского »Реала», с которым в сезонах 1956-60 выиграл Кубок европейских чемпионов пять раз подряд.

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Тэги: футбол
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