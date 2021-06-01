В Шотландии нашли редчайший доисторический барельеф

В каменном кургане Данкрейгейг в долине Килмартин обнаружили высеченное в камне изображение животных.

По оценке Шотландского общества исторического наследия (HES), этому изображению может быть от четырех до пяти тысяч лет. То есть, оно было высечено в эпоху неолита или раннего Бронзового века.

Археолог-любитель Хемиш Фентон нашел это изображение случайно. По словам Фентона, он проходил мимо кургана вечером, в сумерках, заметил сбоку вход в одну из погребальных камер и решил влезть в нее с фонариком.

Ученые поясняют, что олени, по всей видимости, были очень важными животными для первобытных людей на севере Европы – они были источником мяса, шкур, костей и рогов как материала для разных орудий труда и оружия.

В долине Килмартин на западе Шотландии сосредоточено много памятников неолита и Бронзового века.