В Шотландии нашли редчайший доисторический барельеф
В каменном кургане Данкрейгейг в долине Килмартин обнаружили высеченное в камне изображение животных.
По оценке Шотландского общества исторического наследия (HES), этому изображению может быть от четырех до пяти тысяч лет. То есть, оно было высечено в эпоху неолита или раннего Бронзового века.
Археолог-любитель Хемиш Фентон нашел это изображение случайно. По словам Фентона, он проходил мимо кургана вечером, в сумерках, заметил сбоку вход в одну из погребальных камер и решил влезть в нее с фонариком.
Ученые поясняют, что олени, по всей видимости, были очень важными животными для первобытных людей на севере Европы – они были источником мяса, шкур, костей и рогов как материала для разных орудий труда и оружия.
В долине Килмартин на западе Шотландии сосредоточено много памятников неолита и Бронзового века.
Шотландское общество памятников старины закрыло курган Данкрейгейг для посещения, чтобы изучить и оценить найденные образцы древнего искусства и законсервировать их.
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