На «Ролан Гаррос» украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира
Марта Костюк сенсационно победила бывшую первую ракетку планеты Гарбинье Мугурусу в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции.
В первой партии 81-й номер мирового рейтинга отдала представительнице Испании, с которой не играла ранее, лишь один гейм.
Во втором сете 13-я ракетка планеты смогла выиграть у Костюк уже четыре очка, но все равно проиграла — 6:1, 6:4.
Накануне другая украинка Ангелина Калинина также совершила сенсацию, обыграв другую экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в финальном матче «Ролан Гаррос»-2017.
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