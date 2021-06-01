На «Ролан Гаррос» украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира

Марта Костюк сенсационно победила бывшую первую ракетку планеты Гарбинье Мугурусу в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции.

В первой партии 81-й номер мирового рейтинга отдала представительнице Испании, с которой не играла ранее, лишь один гейм.

Во втором сете 13-я ракетка планеты смогла выиграть у Костюк уже четыре очка, но все равно проиграла — 6:1, 6:4.

Накануне другая украинка Ангелина Калинина также совершила сенсацию, обыграв другую экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер.

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