«Слегка оборзели»: Медведев высказался о политике Запада

Зампредседателя Совбеза РФ и глава «Единой России» Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении России не вполне дипломатичным словом.

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения», – сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, трудно представить, чтобы индивидуальные санкции были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета.

«Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично. Да, мы не согласны с политикой Советского Союза, мы осуждаем, но в то же время каналы общения есть, значит, есть возможность ездить друг к другу. И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалось», – заявил бывший президент России.

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