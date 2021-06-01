В Европе увеличится спрос на рабочую силу из Украины

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в телеэфире.

Он напомнил, что в «коронавирусном» 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.

Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.

«В начале года Германия сделала дополнительные шаги для того, чтобы начать упрощать получение Blue Card. Это документ, позволяющий мигрировать самым квалифицированным трудовым мигрантам, облегчаются условия трудоустройства», – отметил Воскобойник.

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