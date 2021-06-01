НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
07:50 01 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Европе увеличится спрос на рабочую силу из Украины

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в телеэфире.

Он напомнил, что в «коронавирусном» 2020 году, когда было много ограничений по выезду за границу, трудовая миграция украинцев почти не сократилась.

Исключением, по его словам, стала Германия, легальная трудовая миграция в которую сократилась почти до нуля из-за жестких карантинных ограничений. В то же время поток нелегальных мигрантов в этом направлении не уменьшился.

«В начале года Германия сделала дополнительные шаги для того, чтобы начать упрощать получение Blue Card. Это документ, позволяющий мигрировать самым квалифицированным трудовым мигрантам, облегчаются условия трудоустройства», – отметил Воскобойник.

Источник:
Тэги: трудовая миграция
Loading...

Новости по теме

Правительство Чехии удвоило квоту на трудоустройство украинцев

Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины. Квота увеличена до 40 тысяч человек.

Трудовая миграция в Украине и мире

Приобретает ли трудовая миграция украинцев чрезвычайный размах, или она сопоставима с ситуацией в других странах мира?

Украинцы разочаровываются в трудовой миграции и становятся жертвами обмана, – эксперт

Украинцы, которые работают за границей, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты