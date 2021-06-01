Как правильно оптимизировать сайт для поисковых систем

Оптимизация сайта (или SEO продвижение) – это работа, направленная на адаптацию сайта под поисковые алгоритмы, чтобы поднять позиции веб-сайта в выдаче

Оптимизация сайта (или SEO продвижение) – это работа, направленная на адаптацию веб-ресурса под поисковые алгоритмы, чтобы поднять его позиции в выдаче. SEO услуги становятся все более востребованы. Какие преимущества даст раскрутка сайта, каких видов бывает и где ее можно заказать – читайте в нашем материале.

Почему важна SEO оптимизация сайта

Если SEO-продвижение выполнено правильно, то размещение сайта в выдаче поисковика Google будет подниматься. Чем выше находится сайт, тем больше к нему доверия и лояльности со стороны пользователей. Кроме того, позиция на первой странице выдачи поисковика привлекает больше клиентов и способствует увеличению продаж.

За счет SEO-оптимизации можно привлечь органический трафик. Поскольку именно из поисковиков можно получить по-настоящему стабильный поток посетителей в достаточном количестве.

SEO продвижение сайта позволяет экономить бюджет на контекстно-медийную рекламу. Хоть и на поисковую оптимизацию опытным специалистом требуются затраты, однако результат от качественной работы имеет долгосрочную перспективу. После SEO-продвижения трафик будет бесплатным на протяжении долгого времени. В то же время наплыв посетителей через рекламу остановится после окончания финансирования.

Виды SEO продвижения

Оптимизация в зависимости от способов продвижения делится на такие виды – внутреннею и внешнюю.

Внутреннее продвижение основывается на работе со структурированием сайта, чтобы сделать его более удобным и понятным. Внутренняя оптимизация позволяет улучшить работу веб-ресурса и его позиции в результатах поисковой выдачи. Внутреннее SEO продвижение сайта предусматривает:

создание семантического ядра с подбором ключевых слов;

формирование логической группировки запросов;

корректировка структуры веб-ресурса относительно Robots.txt и других элементов;

анализ конкурентов;

внедрение микроформатов;

проведение технического аудита – исправление технических ошибок, удаление дублей страниц и т.д.;

настройка скорости загрузки сайта – оптимизация всего контента, удаление лишних кодов и т.п.;

работа с юзабилити-факторами;

создание правильной перелинковки между страницами;

проверка сайта на соответствие запросам.

В свою очередь, внешняя оптимизация предусматривает расширение количества ссылок на ваш сайт с других ресурсов (сайтов-доноров). Для ее создания нужно использовать незаспамленные источники. Чтобы внешняя оптимизация была эффективной, существует ряд рекомендаций:

Размещать на сайтах-донорах только уникальные, грамотные и полезные для читателя материалы. Выбирать тематические сайты-доноры, которые не находятся под санкциями поисковика и имеют высокий трафик и доверие поисковых систем. Наращивать ссылочную массу постепенно, поскольку быстрый рост расценивается поисковиками как неестественный. Участвовать в обсуждениях на специализированных форумах, площадках. Устраивать акции, поскольку люди будут делиться ссылкой на ваш сайт с друзьями и родственниками. Зарегистрироваться на сайтах-каталогах, ведь они – дополнительный источник клиентов, так как их посещает ваша целевая аудитория. Иметь странички в социальных сетях, активность в которых позитивно отражается в рейтинге поисковика Google.

Для эффективной раскрутки нужно уделять внимание как внешней, так и внутренней оптимизации.

SEO оптимизация: где заказать услугу в Киеве и других городах Украины

Рекламное агентство полного цикла Ланет CLICK занимается SEO-оптимизацией. Специалисты диджитал-агентства раскрутят и выведут ваш сайт в ТОП поисковых систем, используя как внутреннею, так и внешнюю оптимизацию. Ланет CLICK работает с разными проектами. Среди них – интернет-магазины, репутационные и софтверные проекты.

Цена на SEO-продвижение зависит от нескольких факторов, в частности, от количества страниц, конкуренции, типов ссылочной оптимизации. Чтобы узнать точную стоимость услуг на продвижение вашего сайта, обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите на [email protected]