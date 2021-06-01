Что такое фотоэпилятор и как им пользоваться

Сейчас, когда часть салонных процедур можно с таким же успехом проводить и дома, набирает популярности фотоэпиляция

Сейчас, когда часть салонных процедур можно с таким же успехом проводить и дома, набирает популярности фотоэпиляция. Расскажем вам, как пользоваться фотоэпилятором, что это такое и как подготовиться, чтобы получить максимальный эффект от процедуры.

Фотоэпилятор – аппарат для полного удаления нежелательной растительности с разных участков тела. Он воздействует на весь волос силой светового импульса, который создает криптоновая лампа. Внутри каждого волоска находится пигмент меланин, который притягивает фотовспышку и нагревает кровеносные сосуды до такой степени, что они вклеиваются и лишают волосок питания. Он истощается и выпадает через одну-две недели.

Успех от фотоэпиляции более высокий, если вы обладательница темных волос – в них доза меланина максимальная, а вот в седых, рыжих и светлых его недостаточно, чтобы воздействовать на волосяной корень.

Вновь волос вырастает, когда его корень окрепнет и восстановит мелкие кровеносные сосуды. А если систематически использовать фотоэпилятор – волоски переходят в фазу сна и больше не растут.

Как пользоваться фотоэпилятором

Чтобы подготовить свою кожу и не столкнуться с неожиданными последствиями, рекомендуем следовать таким советам:

Перед процедурой, за две недели до и после, избегайте попадания солнечных лучей на участки кожи, где проводилась эпиляция. Если недавно делали шугаринг или восковую эпиляцию – лучше подождать пока волоски вернут свою силу после этих процедур. Иначе световой импульс просто не захватит тонкие и слабые волоски. Рекомендуем проводить фотоэпиляцию перед сном. После процедуры может наблюдаться небольшое раздражение и покраснение кожи, особенно у чувствительных дам. Не воздействуйте фотоэпилятором на ранки, ссадины и трещинки кожи. А также на верхнюю часть лица: скулы и лоб. После процедуры нежелательно посещать сауну, джакузи и проводить пилинг. Дайте коже восстановиться два-три дня. В день проведения лучше пропустить применение увлажняющей косметики, но можно использовать тальк или присыпку, чтобы снять раздражение.

Алгоритм проведения фотоэпиляции:

Непосредственно перед процедурой сбрейте всю растительность с обрабатываемого участка с помощью бритвы. Чтобы не получить при воздействии лампы ожогов и повреждений кожи. Не используйте крема для депиляции: поверхность кожи должна быть сухой и чистой, без дополнительных косметических средств. Используйте белый косметический карандаш, чтобы зарисовать родинки и пятна на коже, воздействие на которые следует исключить. На фотоэпиляторе установите нужный режим, возьмите аппарат в руку и приложите перпендикулярно к телу. Нажимайте кнопку подачи импульса и водите по коже. Повторяйте, пока не обработаете весь участок. Но не следует проходиться дважды по одной и той же области. После окончания процедуры протрите рабочую область устройства влажной салфеткой.

Время воздействия:

для лица и зоны бикини вам понадобится от 3 до 7 минут, на больших участках уйдет от 20 минут;

если на вашем устройстве постоянная подача светового импульса – вы быстрее обработаете область рук или ног;

со временем вы научитесь быстрее работать на нужных участках, уделяя им все меньше времени и сил.

Выбирая фотоэпилятор для домашнего использования, определите зоны, которые вы хотите проэпилировать и позаботьтесь о наличии соответствующих насадок в комплекте к прибору.

Источник: Journal.ROZETKA

Автор: Зоряна Попович