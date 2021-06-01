Без НАТО. Зеленский озвучил план безопасности

Президент видит альтернативный план обеспечения безопасности Украины до получения членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО. В опубликованному на сайте Офиса президента интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что для обеспечения безопасности Украины может стать «план Б», гарантами которого могут выступить ЕС и США.

Отвечая на вопрос, активирует ли Украина статью Североатлантического договора о коллективной обороне, если станет членом НАТО, он заявил: «Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну-члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?».

В связи с этим Зеленский видит альтернативный план обеспечения безопасности.

«Видим ли мы альтернативу Альянса? Если в этом смысл вопроса. Как выйти из сложной ситуации из-за этой угрозы, если Украина получает членство в НАТО? Я могу ответить. Украина может иметь план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о такой план с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата», – рассказал он,

Он отметил, что этот план может действовать до получения Украиной членства в НАТО.

«Потому что этот план – он говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем – это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план «Б», который очень быстрый, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся», – сказал Зеленский и добавил, что этот план включает в себя также гарантии военного характера и энергетической безопасности.

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