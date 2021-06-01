Города Украины повышают стоимость проезда
В нескольких областных центрах стоимость проезда в общественном транспорте превысила цены в Киеве.
В городах Украины массово повышают стоимость проезда в общественном транспорте, пишет РБК-Украина во вторник. 1 июня.
Так, в Виннице с лета стоимость проезда в маршрутках выросла до 10 гривен.
Десять дней назад во Львове повысили стоимость поездки в электротранспорте и автобусах до 10 гривен.
Также подорожал проезд в общественном транспорте Николаева.
Повышение тарифов готовят в Полтаве и в других городах.
Ранее Ассоциация городов Украины обратилась к Кабмину с просьбой погасить долги перед общинами за перевозку льготников. Там заявили, что если ее не погасить, в городах начнут повышать стоимость проезда.
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