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Главная » Украина » Общество
15:40 01 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Города Украины повышают стоимость проезда

В нескольких областных центрах стоимость проезда в общественном транспорте превысила цены в Киеве.

В городах Украины массово повышают стоимость проезда в общественном транспорте, пишет РБК-Украина во вторник. 1 июня.

Так, в Виннице с лета стоимость проезда в маршрутках выросла до 10 гривен.

Десять дней назад во Львове повысили стоимость поездки в электротранспорте и автобусах до 10 гривен.

Также подорожал проезд в общественном транспорте Николаева.

Повышение тарифов готовят в Полтаве и в других городах.

Ранее Ассоциация городов Украины обратилась к Кабмину с просьбой погасить долги перед общинами за перевозку льготников. Там заявили, что если ее не погасить, в городах начнут повышать стоимость проезда.

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Тэги: цена, проезд
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