В ОП кадровые перстановки

Зеленский создал новое структурное подразделение в ОП и назначил нового заместителя Ермаку.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Андрея Сибигу. Об этом сообщает пресс-служба ОП сегодня во вторник, 1 июня.

Сибига назначен на должность заместителя Андрея Ермака по вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Также Зеленский создал новое структурное подразделение в ОП, которое будет заниматься вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Эту должность будет занимать замглавы ОП Игорь Жовква. В частности, он будет координировать сотрудничество с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

Как пояснил Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях, поэтому системность этой работы является главным условием для ее успеха.

«Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», – отметил он.

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