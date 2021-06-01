Гривна укрепилась за месяц на 1%

В мае курс гривны укрепился на 25 копеек – с 27,75 до 27,5 за доллар. Сейчас предложение валюты превышает спрос.

Курс доллара в мае снизился из-за того, что на валютном рынке предложение превышало спрос. Об этом говорится в обзоре Национального банка за минувший месяц.

Такая ситуация на валютном рынке объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.