НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
16:30 01 Июня 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Гривна укрепилась за месяц на 1%

В мае курс гривны укрепился на 25 копеек – с 27,75 до 27,5 за доллар. Сейчас предложение валюты превышает спрос.

Курс доллара в мае снизился из-за того, что на валютном рынке предложение превышало спрос.  Об этом говорится в обзоре Национального банка за минувший месяц.

Такая ситуация на валютном рынке объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.

«За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0,9%. НБУ на валютный рынок не выходил», – говорится в обзоре.

Таким образом официальный курс гривны укрепился на 25 копеек – с 27,75 до 27,5 за доллар.

При этом центробанк уже два месяца не проводит интервенций на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал – 70 млн долларов. Положительное сальдо составило 220,5 млн долларов.

Источник:
Тэги: курс, гривна, валюта
Loading...

Новости по теме

В начале 2020 года вероятно падение гривны

В первом квартале следующего года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны.

Яценюк требует восстановить контроль над курсом гривны

Премьер-министр Арсений Яценюк призывает Национальный банк безотлагательно навести порядок в сфере валютного контроля.

Все, кто скупает сейчас валюту, будут сожалеть, – НБУ

За неделю Нацбанк потратил $150 млн на стабилизацию курса гривны

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты