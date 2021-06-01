Гривна укрепилась за месяц на 1%
В мае курс гривны укрепился на 25 копеек – с 27,75 до 27,5 за доллар. Сейчас предложение валюты превышает спрос.
Курс доллара в мае снизился из-за того, что на валютном рынке предложение превышало спрос. Об этом говорится в обзоре Национального банка за минувший месяц.
Такая ситуация на валютном рынке объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.
«За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0,9%. НБУ на валютный рынок не выходил», – говорится в обзоре.
Таким образом официальный курс гривны укрепился на 25 копеек – с 27,75 до 27,5 за доллар.
При этом центробанк уже два месяца не проводит интервенций на межбанке.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал – 70 млн долларов. Положительное сальдо составило 220,5 млн долларов.
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