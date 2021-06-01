Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Москва не намерена отказываться от транзита газа через Украину, пишет ТАСС сегодня во вторник, 1 июня.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован. Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», – сказал Песков.

Также он сообщил, что Путина приветствует намерение США отказаться от санкций против Северного потока-2.

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», – сказал Песков.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Россия полностью прекратит транзит газа через Украину после запуска газопровода Северный поток-2.