В Китае выпустили настольную лампу для слежки за детьми во время дистанционного обучения.

Компания ByteDance — владелец TikTok, в начале мая выпустила модернизированную версию своей умной настольной лампы, которая позволяет родителям удаленно следить за детьми, выполняющими домашние задания или обучающимися дистанционно. Устройство стало хитом продаж — вся партия уже раскуплена, пишет vc.ru со ссылкой на Wall Street Journal.

Базовая модель стоит 120 долларов, модернизированная — 170. У лампы есть две камеры: одна направлена на ребенка, вторая находится сверху и фиксирует то, что он пишет в тетради.

На ножке лампы расположен сенсорный экран. На нем искусственный интеллект показывает подсказки для решения задач и понимания трудных слов. Модернизированная модель лампы вдобавок к этому оповещает родителей и посылает фотоподтверждение, если ребенок сутулится.

В ByteDance говорят, что разработали устройство после консультаций с двумя тысячами семей.

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