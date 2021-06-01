В Украину прибыла делегация сенаторов США

Украинская власть системно работает над развитием отношений со стратегическим партнером, отметил Евгений Енин.

В Украину с визитом прибыла группа американских сенаторов. Об этом сообщил в Facebook замминистра иностранных дел Евгений Енин во вторник, 1 июня.

«Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демократическая партия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демократическая партия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!», – написал Енин.

Он заверил, что «несмотря на вопли о зраде» нынешняя власть системно работает над развитием отношений со стратегическим партнером.

Ранее Енин сообщил, что президент США Джо Байден проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским перед тем, как встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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