В Украине установили День памяти детей, погибших в результате российской агрессии
Начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.
В Украине ежегодно 4 июня будет отмечаться День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
За соответствующий проект постановления №5343 1 июня проголосовали 308 народных депутатов.
В Верховной Раде отметили, что начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.
Постановлением рекомендовано Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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