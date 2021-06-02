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01:14 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине установили День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.

В Украине ежегодно 4 июня будет отмечаться День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За соответствующий проект постановления №5343 1 июня проголосовали 308 народных депутатов.

В Верховной Раде отметили, что начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.

Постановлением рекомендовано Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Тэги: дети, российская агрессия
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