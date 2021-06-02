Россия не будет отказываться от транзита газа через Украину

Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться.

“Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита”, – заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, что якобы Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться, поэтому украинский транзит нужен.

Там также говорят, что этот вопрос лежит исключительно в экономической плоскости, а не политической.

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