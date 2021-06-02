Россия не будет отказываться от транзита газа через Украину
Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться.
“Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита”, – заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили, что якобы Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться, поэтому украинский транзит нужен.
Там также говорят, что этот вопрос лежит исключительно в экономической плоскости, а не политической.
Новости по теме
17 февраля “Газпром” прокачал лишь 94,9 млн куб. м (минус 20% к среднему уровню за 16 дней февраля), 18 февраля – 88,2 млн куб. м.
Объем прокачки российского газа в Европу через украинский маршрут уменьшился на 38%. Транзит за год составил 55,8 млрд кубометров.
«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря.