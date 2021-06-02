Шевченко утвердил состав национальной сборной на Евро-2020
Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко утвердил состав национальной команды на Евро-2020.
Среди вратарей в сборной будут: 1. Георгий Бущан (“Динамо”), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (“Шахтер”).
Позицию защитников получили: 2. Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тимчик, 25. Денис Попов (“Динамо”), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (“Шахтер”).
Полузащитниками определили: 3. Георгия Судакова, 6. Тараса Степаненко, 11. Марлоса (“Шахтер”), 5. Сергея Сидорчука, 10. Николая Шапаренко, 15. Виктора Цыганкова (“Динамо”), 7. Андрея Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), 8. Руслана Малиновского (“Аталанта”, Италия), 14. Евгения Макаренко (“Кортрейк”, Бельгия), 17. Александра Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия), 18. Романа Безуса (“Гент”, Бельгия) 20. Александра Зубкова (“Ференцварош”, Венгрия).
Нападающими будут: 9. Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), 19. Артем Беседин (“Динамо”), 26. Артем Довбик (“Днепр”).
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