Футбольный мяч Adidas: на какие модели обратить внимание в этом сезоне?

Вы ведь ищите лучший футбольный мяч, верно? Вы не одиноки в данном запросе и поэтому FootballStyle собрал для вас всю необходимую информацию о футбольных мячах бренда Adidas

Вы ведь ищите лучший футбольный мяч, верно? Вы не одиноки в данном запросе и поэтому FootballStyle собрал для вас всю необходимую информацию о футбольных мячах бренда Adidas. В каталоге интернет-магазина вы найдете оригинальный мяч Адидас по приятным ценам. Проводим регулярные акции на модели прошлых сезонов.

Немного фактов о бренде Adidas и почему он так ценится среди футболистов:

В 1963 году Adidas представил мяч Сантьяго как дань уважения Чемпионату мира по футболу, проходившему в Чили годом ранее. Семь лет спустя они разработали мяч для чемпионата мира в Мексике 1970 года под названием Adidas Telstar.

Партнерство с ФИФА было настолько успешным, что немецкий бренд выиграл контракт на производство премиальных мячей для всех последующих турниров чемпионата мира по футболу.

Adidas также производит официальный матч-бол для главного европейского клубного соревнования – Лиги чемпионов УЕФА – и является поставщиком мяча для Олимпийских игр с Лос-Анджелесских летних Олимпийских игр 1984 года.

При отличительном дизайне и превосходном качестве мячей Adidas, постоянно растущей технологии производства год за годом – компания по праву заслужила первое место в списке лучших футбольных брендов.

Лучший футбольный мяч 2021: Adidas Finale Istanbul Pro

На смену adidas Finale 19, который был представлен как лучший мяч на рынке в течение некоторого времени, пришел премиальный adidas Finale Istanbul. В то время как первый был выбран для группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, второй является официальным мячом для величайшего клубного соревнования в футбольном мире!

Adidas MLS Club Soccer Ball 2021

Клубный футбольный мяч adidas MLS 2021 года – копия официального мяча 2021 года в футбольном сезоне высшей лиги «Нативо 21″. Его красивое оформление сочетает звезды США и полосы с канадским кленовым листом. Отличное представление двух наций, участвующих в MLS.

Мяч изготовлен из 100% полиуретана, оснащен механически натянутым чехлом с текстурированной поверхностью и бутиловой камерой для лучшего удержания воздуха и более эффективного поддержания давления. Все это для лучшего контроля и более естественного ощущения игрока.

FINALE 21 20TH ANNIVERSARY UCL PRO BALL

Качественный матчевый мяч, отмеченный 20-летием европейского футбола. Adidas Finale 21 Pro Ball украшен дизайном панно из каждого финального мяча UCL с момента его дебюта в крупнейшем европейском соревновании по футболу. Бесшовная конструкция и печать FIFA Quality Pro означают, что он будет достойно отдавать дань уважения своим предшественникам.

Adidas MLS League Ball

Созданный для тренировок и игр, мяч adidas MLS Nativo XXV имитирует официальный мяч MLS. Бесшовный дизайн и печать FIFA.

Adidas Istanbul Finale Top Training Match Soccer Ball

Пышная графика на футбольном мяче adidas вытекает из официального мяча Лиги чемпионов УЕФА. Его бесшовный дизайн и печать FIFA означают, что у вас не будет никаких оправданий, когда вы отправите его в ворота во время тренировки.

Adidas 2020 EURO UNIFORIA HI-VIS Oficial MATCH Soccer Ball

Готовьтесь к следующему матчу с официальным матчевым мячом UEFA EURO2020. Мяч Uniforia Pro не знает границ и является символом единства. Модель украшена с элементами дизайна, отдающими дань уважения всем 12 принимающим городам. Вдохновляйтесь лучшими игроками мира. Играйте с друзьями или в команде с мячом, созданным для самых лучших представителей футбольной лиги.

С каждой новой моделью мяча Adidas продолжает совершенствовать свое имя на мировой футбольной арене. Фирменная эстетика предлагает высокоэффективную структуру с внешним фактурным покрытием, которое обеспечивает надежный захват и полный контроль во время игры. Панели мяча от Адидас термически склеиваются – теперь с помощью еще более качественного клея – придавая им бесшовную поверхность, ближе к идеальной сфере.