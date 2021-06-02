АЗСам разрешили повышать цены на топливо
Нафтогаз Украины подает в Кабмин расчеты по ценам на топливо трижды в месяц – 1, 11 и 21 числа.
В Кабмине разрешили сетям автозаправок повысить цены на топливо. Расчеты Нафтогаза на начало июня опубликовало Минэкономики.
Расчетные цены повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.
14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо, а уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается «брендового премиального топлива» с улучшенными показателями качества.
Новости по теме
Вы ведь ищите лучший футбольный мяч, верно? Вы не одиноки в данном запросе и поэтому FootballStyle собрал для вас всю необходимую информацию о футбольных мячах бренда Adidas
Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко утвердил состав национальной команды на Евро-2020.
Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться.