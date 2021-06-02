АЗСам разрешили повышать цены на топливо

Нафтогаз Украины подает в Кабмин расчеты по ценам на топливо трижды в месяц – 1, 11 и 21 числа.

В Кабмине разрешили сетям автозаправок повысить цены на топливо. Расчеты Нафтогаза на начало июня опубликовало Минэкономики.

Расчетные цены повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо, а уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается «брендового премиального топлива» с улучшенными показателями качества.

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