Нардепы планируют легализировать канабис в медицинских целях

Законом они хотят урегулировать правила ее оборота.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5596 О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Об этом сообщается на сайте парламента.

«После принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике», – написала одна из авторов инициативы нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, законом будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях. В частности, законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, их можно будет приобрести исключительно по электронным рецептам от врача.

Кравчук отметила, что будет проводиться и лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса.

Также нардеп пишет, что после принятия законопроекта украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а Украина присоединится к странам мира, которые успешно используют коноплю в медицинских целях.

В Украине уже разрешили лекарства из каннабиса. Некоторые лекарственные препараты, в которых используют лечебный экстракт марихуаны, исключили из списка наркотиков.

Медицинская марихуана легализована в 60 странах мира, а ООН исключила его из перечня наиболее опасных наркотиков.

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