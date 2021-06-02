Замглавы Черниговской ОГА поймали на крупной взятке
Заместитель главы облгосадминистрации обещал за взятку обеспечить победу в конкурсе по приватизации гостиничного комплекса.
В Чернигове заместителя главы ОГА разоблачили на получении взятки в 160 тысяч долларов за приватизацию гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 2 июня.
За эту сумму чиновник обещал обеспечить беспрепятственное определение победителя торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание документов для оформления права собственности на объект.
Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы взятки.
Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.
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