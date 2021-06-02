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16:00 02 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Замглавы Черниговской ОГА поймали на крупной взятке

Заместитель главы облгосадминистрации обещал за взятку обеспечить победу в конкурсе по приватизации гостиничного комплекса.

В Чернигове заместителя главы ОГА разоблачили на получении взятки в 160 тысяч долларов за приватизацию гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 2 июня.

За эту сумму чиновник обещал обеспечить беспрепятственное определение победителя торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание документов для оформления права собственности на объект.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы взятки.

Сейчас продолжается проведение неотложных следственных действий, решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

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Тэги: коррупция, взятка, задержание, Черниговская ОГА, замглавы
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