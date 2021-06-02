На западе России появятся новые военные подразделений для борьбы с НАТО
Шойгу заявил о создании 20 новых воинских частей из-за НАТО. Такое заявление может отразиться на ходе переговоров Путина и Байдена.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство создаст подразделения для борьбы с НАТО на западе России. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил министр. «Будут потрачены очень серьезные деньги, которые мы ощутим на своем кошельке», – добавил Шойгу.
Военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о создании новых военных подразделений для борьбы с НАТО на западе России:
«Взаимная военная борьба между странами, которая выражается в ответных показательных военных учениях – «это кошмар и ужас».
Он убежден, что «настоящая война между НАТО и Россией — это конец человеческой цивилизации», поэтому она невозможна. А то, что происходит сейчас, является «следствием убеждения российских властей под названием «”осажденная крепость”».
Это реально может создать напряжении в отношениях стран перед скорыми переговорами Путина и Байдена.
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