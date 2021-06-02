В России начнут тестирование СП-2

В России со следующей недели начнут тестовые работы на объектах газопровода в Ленинградской области.

На следующей неделе в России начнется тестирование объектов Северного потока-2. Об этом в среду, 2 июня, сообщил губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко, пишет ТАСС.

«Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», – сказал Дрозденко.

В свою очередь, коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид заявил, что «газопровод будет готов».

В Nord Stream 2 AG считают ситуацию вокруг газопровода более позитивной, чем год назад.

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