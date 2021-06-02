Верховная рада приблизилась к запрету продажи лекарств детям
Закон устанавливает запрет на продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
Верховная рада сделала первый шаг к запрету продажи лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Парламентарии во время заседания 2 июня поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.
Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ О лекарственных средствах и устанавливает запрет на продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
Если возникли сомнения по поводу возраста покупателя, продажа лекарств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего возраст.
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