Верховная рада приблизилась к запрету продажи лекарств детям

Закон устанавливает запрет на продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Верховная рада сделала первый шаг к запрету продажи лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Парламентарии во время заседания 2 июня поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.

Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ О лекарственных средствах и устанавливает запрет на продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Если возникли сомнения по поводу возраста покупателя, продажа лекарств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего возраст.

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