«Динамо» продлило контракт Луческу

Мирча Луческу продолжит работать с «Динамо» минимум два ближайших сезона, сообщила пресс-служба киевского клуба.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

В прошлом году румынский специалист подписал с «Динамо» контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с «бело-синими» все внутренние трофеи – чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

«Мы полностью доверяем «Мистеру» и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он – специалист, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года – это только начало новой, победной страницы в истории «Динамо», и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути», – прокомментировал ситуацию президент «Динамо».

«За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу «Динамо», – отметил Суркис.

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