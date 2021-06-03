В Верховной Раде рассказали, как будут бороться в Украине с олигархам
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Павел Фролов обнародовал детали представленного в парламент президентом законопроекта об олигархах.
По его словам, документ содержит 4 критерия, соответствие 3-м из которых может стать основанием для отнесения лица к олигархам:
- активы от 2,3 млрд грн;
- существенное влияние на СМИ;
- монопольное положение на товарном рынке государства или субъект естественных монополий;
- участие в политике.
Решение о внесении лица в Реестр олигархов будет принимать СНБО по представлению члена СНБО, правительства или Антимонопольного комитета.
«Нейтрализация» олигархов будет происходить путем:
- запуска производства Антимонопольным комитетом о несоблюдении законодательства о защите конкуренции;
- немедленного увольнения всех лиц, имеющих значительное влияние на реализацию функций государства (руководители и заместителей ЦОИВ, госслужащие категории А, руководство правоохранительных органов, судьи, руководство регионов) за непредставление в СНБО информации о содержании любой встречи или разговора (в т.ч. . по телефону) с олигархами или их представителями;
- запрета финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации;
- обязательного Е-декларирования таких лиц.
Закон будет действовать 10 лет.
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