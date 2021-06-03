Экс-глава МИД Австрии, на свадьбу к которой приезжал Путин, вошла в совет директоров «Роснефти»
Акционеры нефтедобывающей компании «Роснефть» во вторник, 1 июня, избрали новый состав совета директоров.
«Роснефть» – крупнейший производитель нефти в России.
На сайте компании сообщается, что в него вошли 11 человек, в том числе уже традиционно – бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
В число новых директоров попала бывшая руководительница австрийского МИД Карин Кнайсль, на свадьбу которой в 2018 году приезжал президент России Владимир Путин вместе с Кубанским казачьим хором.
Она не является министром с июня 2019 года.
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