В Израиле избрали нового президента
Кнессет Израиля в среду, 2 июня, избрал новым президентом страны Ицхака Герцога. За него проголосовали 87 из 120 депутатов Кнессета.
За соперницу Герцога Мирьям Перец проголосовали только 27 депутатов. Остальные воздержались.
60-летний Ицхак Герцог, который стал 11-м президентом Израиля, является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.
В 2003-2018 годах он был депутатом Кнессета, в том числе пять лет возглавлял оппозицию.
В 2018 году его избрали главой Еврейского агентства «Сохнут», после чего он покинул парламент.
Напомним, что Израиль является парламентским государством, и президент выполняет в основном представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.
Президента избирают в парламенте на один семилетний срок.
С 2014 года эту должность занимает Реувен Ривлин, его полномочия истекают в июле.
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