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04:16 03 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле избрали нового президента

Кнессет Израиля в среду, 2 июня, избрал новым президентом страны Ицхака Герцога. За него проголосовали 87 из 120 депутатов Кнессета.

За соперницу Герцога Мирьям Перец проголосовали только 27 депутатов. Остальные воздержались.

60-летний Ицхак Герцог, который стал 11-м президентом Израиля, является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.

В 2003-2018 годах он был депутатом Кнессета, в том числе пять лет возглавлял оппозицию.

В 2018 году его избрали главой Еврейского агентства «Сохнут», после чего он покинул парламент.

Напомним, что Израиль является парламентским государством, и президент выполняет в основном представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.

Президента избирают в парламенте на один семилетний срок.

С 2014 года эту должность занимает Реувен Ривлин, его полномочия истекают в июле.

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Тэги: президент, Израиль
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