Хоккеисты сборной Беларуси отправятся домой с ЧМ-2021 на автобусе
В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, сборная Беларуси проиграла россиянам и пакует чемоданы.
Однако поездка домой для белорусов будет долгой.
Глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис сообщил, что хоккеисты сборной Беларуси вернутся домой на автобусе из-за запрета, введенного в Латвии на авиасообщение со страной.
«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – приводит слова Бунциса »Спорт-Экспресс».
Отмечается, что оргкомитет пытался организовать перелет, но для этого требовалось официальная просьба от властей Беларуси, которая так и не поступила.
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