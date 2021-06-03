Хоккеисты сборной Беларуси отправятся домой с ЧМ-2021 на автобусе

В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, сборная Беларуси проиграла россиянам и пакует чемоданы.

Однако поездка домой для белорусов будет долгой.

Глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис сообщил, что хоккеисты сборной Беларуси вернутся домой на автобусе из-за запрета, введенного в Латвии на авиасообщение со страной.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – приводит слова Бунциса »Спорт-Экспресс».

Отмечается, что оргкомитет пытался организовать перелет, но для этого требовалось официальная просьба от властей Беларуси, которая так и не поступила.

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