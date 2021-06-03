Китайские хакеры атаковали метро Нью-Йорка

Хакерская группа, которая может быть связана с властями КНР, проникла в компьютерные системы Управления городского транспорта Нью-Йорка (MTA).

Как сообщает The New York Times со ссылкой на документ управления, кибератака произошла в апреле.

Согласно документу MTA, хакеры получили доступ к системам, которые используются компанией New York City Transit, контролирующей метро и автобусы, а также железную дорогу Лонг-Айленд и Метро-Норт.

По подсчетам управления, хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем управления.

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